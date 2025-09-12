Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da aralarında bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) üye ülkelerin Diyanet İşleri Başkanları ile Dini İdare Başkanlarını kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da aralarında bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) üye ülkelerin Diyanet İşleri Başkanları ile Dini İdare Başkanlarını kabul etti. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan görüşmede Caparov, din hizmetleri alanındaki iş birliğinin TDT için önemine vurgu yaparak, İslam’ın değerleriyle Türk dünyasının gelenek ve göreneklerinin birleşmesinin toplumun ahlaki yapısını güçlendireceğini ifade etti. Kırgızistan nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ının Müslümanlardan oluştuğunu hatırlatan Caparov, yakın zamanda Tokmok kentinde açılacak olan İslam Akademisinin din görevlilerinin eğitimine, mesleki gelişimine ve yeniden yetiştirilmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

"Nazik kabullerinden dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6. Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri/Dini İdare Başkanları Toplantısı kapsamında bulunduğumuz Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov’u makamında ziyaret ettik. Din eğitimi ve Diyanet hizmetleri alanlarındaki iş birliği ile tecrübe paylaşımını çok değerli bulduğunu ve bunun için Cumhurbaşkanı olarak her türlü çalışmaya destek vereceğini açıklaması bizleri çok memnun etti. Nazik kabullerinden dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile gerçekleşen görüşmede, Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Abdulaziz Zakirov, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauruzbay Taganuly, Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade ve Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Başmüftü Nuriddin Haliknazar ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de yer aldı.