Mersin’de konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş," 4-6 yaş Kur´an kurslarımızda değerler eğitimini alan 250 bin kadar çocuğumuz var. Şimdiye kadar 1,5 milyon kadar da mezun verdik. 7-10 gurubunda ise 100 bina yakın öğrencimiz var"dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mersin’in Erdemli ilçesine geldi. Erbaş, burada yapımı tamamlanarak faaliyete geçen 4-6 yuş Kur´an kursu başta olmak üzere 4 caminin açılışını gerçekleştirdi. İlk olarak Muhammet Mustafa Üzer 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nun açılış törenine katılan Erbaş, kurs binasını gezerek yetkililerden bilgiler aldı. Eğitim gören çocuklarla sohbet edip fotoğraf ektiren Erbaş, ardından da yapımı tamamlanan Koyuncu Cami bahçesine geçti. Burada Koyuncu Camii ile birlikte Tapureli Bozalan Camii, Hacıalanı Dudaklılar Camii ve Limonlu Camii´nin toplu açılışını gerçekleştirdi.Erbaş’a, Vali Atilla Toros ve Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ile diğer protokol üyelerinin eşlik etti.

"Yüzde yüz nispetinde bir memnuniyet var"

Amaçlarının yarının toplumunu bugünden yetiştirmek olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "4-6 yaş Kur´an kurslarımızda değerler eğitimini alan 250 bin kadar çocuğumuz var. 1,5 milyon kadar da mezun verdik şimdiye kadar. 7-10 gurubuna ait çocuklarımızdan da 100 bine yakın öğrencimiz var. Ve memnuniyet son derece yüksek. Yapmış olduğumuz araştırmalarda 4-6 yaş Kur’an kurslarımıza devam eden, hem çocuklarımızdan, hem de velilerden yüzde yüz nispetinde bir memnuniyet var. Bu da bizi mutlu ediyor. Bizi sevindiriyor, azmimizi arttırıyor"diye konuştu.

Daha çok sınıf ve kurs açarak milli değerleri öğretmek istediklerini anlatan Erbaş, amaçlarının bu olduğunu sözlerine ekledi.