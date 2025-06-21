İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da başladı. Açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail, bölgeyi topyekûn bir felaketin eşiğine sürüklemektedir. İstişarelerimizde öncelikle bu sınır tanımayan saldırganlığa dur demek için sergileyeceğimiz güçlü duruşu ve ortak adımları ele alacağız. İslam coğrafyasının sesini yükseltecek, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da başladı. Bakan Fidan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen oturumun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanlığı süresince, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek ve zulmün karşısında dimdik durmaya devam edecek. Uluslararası işbirliğinin temeli olan çok taraflılık, sistemin bizzat kendisinin sorgulandığı meşruiyet krizi ile karşı karşıyadır. Artan hoşgörüsüzlük, kimlik temelli kutuplaşma ve uluslararası hukukun aşınması küresel istikrarsızlık hissini daha da derinleştirmiştir. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası mekanizmaların işlevsizliğini Gazze’de süregelen vahşet tam anlamıyla gözler önüne sermiştir. İsrail, şimdi de komşumuz İran’a saldırarak bölgeyi topyekûn bir felaketin eşiğine sürüklemektedir. İstişarelerimizde öncelikle bu sınır tanımayan saldırganlığa dur demek için sergileyeceğimiz güçlü duruşu ve ortak adımları ele alacağız. Esasen İslam İşbirliği Teşkilatı coğrafyasındaki tüm sınamalara çözüm araçlarımızla bölgesel sahiplenmeyi geliştirmeliyiz. İran’ın nükleer programı ile ilgili devam ettiği müzakerelerin devam ettiği zamanda saldırıları kınıyoruz. Uluslararası toplumun ilk önceliği daha şiddetli sarmanın önlenmesi önceliğimiz olmalıdır. İsrail, Filistin halkına saldırılarına devam ediyor. İsrail’in amacı Filistinlileri evlerinde döndürmek. Gazze’ye kesintisiz insani yardımlarımız önceliğimizdir. Katar ve Mısır’a teşekkür ediyoruz. Filistin davası ve Kudüs’ün sahiplenmesi İslam İşbirliği teşkilatının varoluş nedenidir. Suriye’nin teşkilatımıza dönmüş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Suriye halkının arkasında durmaya devam ediyoruz. Unutmayalım ki bu meselenin çözümü sadece sudan halkı için değil kıtanın tamamı için önemlidir. Değerli kardeşlerim, ümmetimiz büyük ve güçlüdür. Bu gücümüzü ferah için kullanmaya devam etmeliyiz. Gün bugündür. Teşkilatımızın tek vücut olma günüdür" dedi.

"Zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz"

Bakan Fidan, "Bugün bu toplantıyı Gazze’den İran’a, Lübnan’dan Yemen’e uzanan bir kriz hattının maalesef ortasında gerçekleştiriyoruz. İslam alemini temsil eden birçok ülkenin içinde bulunduğumuz zor günlerde bu toplantıya iştirak edilmesi dayanışmamıza çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Gazze’de soykırımı sürdüren ve işgal altındaki tüm toprakları kana bulayan İsrail şimdi de komşumuz İran’a saldırarak bölgeyi topyekûn bir felaketin eşiğine sürüklemektedir. İslam coğrafyasının sesini yükseltecek, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Toplantının önemine değinen Bakan Fidan, Türkiye’nin, yapıcı ve öncü rolünü sürdürmeye devam edeceğini belirterek, "Toplantımıza geniş katılım sağlanması ortak gücümüzü göstermektedir. İçinden geçilmekte olan çalkantılı dönemde İslam hepimizin acilen ihtiyaç duyduğu gerekli rehberliği sağlamaktadır. Türkiye, yapıcı ve öncü rolünü sürdürecektir" açıklamasında bulundu.