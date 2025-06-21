20. Uluslararası 41. Ulusal Abdal Musa Sultan Anma Etkinlikleri, erenler diyarı Elmalı’nın Tekke Mahallesi’nde başladı. Üç gün sürecek olan etkinliklerin ilk gününde, Abdal Musa Sultan Türbesi’ni Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar ziyaret ederken, semahlar dönüldü, cem yapıldı ve dualar edildi.

Alevi-Bektaşi toplumunun önemli inanç önderlerinden Abdal Musa, Antalya’nın Elmalı ilçesi Tekke Mahallesi’nde anılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Elmalı Belediyesi, Şahkulu Sultan Dergahı ve Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği iş birliğinde düzenlenen 20. Uluslararası 41. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri, Elmalı Tekke Mahallesi’nde türbe ziyaretleriyle başladı. Türkiye’nin dört bir yanından Tekke Mahallesi’ne, gelen ziyaretçiler, Abdal Musa Türbesi’ni ziyaret etti. Ziyaretlerin ilk gününde semahlar dönüldü, cem yapıldı ve dualar edildi. Etkinlikler kapsamında "Geçmişten Bugüne Abdal Musa Aydınlığı" isimli panel gerçekleştirildi.

Türbe ziyaretleri yapıldı

Gündüz gerçekleştirilen ibadetler ve ziyaretlerin ardından, akşam saatleri de unutulmaz anlara sahne oldu. Amfi tiyatroda; İlayda Ergün, Ebru Özdemir, Ali Eren Çınar ve Eren Özütemiz birbirinden muhteşem konserler verirken, Kırkpınar Bektaşi Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği ve Bulgaristan Dulova Deliorman Semah Ekibi de semah gösterisi gerçekleştirdi. Anma etkinliklerinin ilk gününe Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, Alevi Dernekleri temsilcileri ve ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşlar katılım sağladı.