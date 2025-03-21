2024 yılı Ocak ayında 86,9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1 puan artarak, 2025 yılı Ocak ayında 87,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini paylaştı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre aynı kaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,2 arttı, yakıtlarda yüzde 5,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,0 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 5,8 arttı

İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,0 azaldı, yakıtlarda aynı kaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,2 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 1,1 azaldı

İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,8 arttı, yakıtlarda aynı kaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,0 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 10,8 arttı

İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 21,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,3 arttı, yakıtlarda yüzde 2,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,9 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Aralık ayında 155,2 iken 2025 Ocak ayında yüzde 1,9 oranında artarak 158,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Ocak ayında 132,7 iken 2025 yılı Ocak ayında yüzde 5,8 oranında artarak 140,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 0,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Aralık ayında 127,6 iken 2025 Ocak ayında yüzde 0,8 oranında artarak 128,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Ocak ayında 109,0 iken 2025 yılı Ocak ayında yüzde 10,8 oranında artarak 120,9 oldu.

Dış ticaret haddi 2025 yılı Ocak ayında 87,9 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Ocak ayında 86,9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1 puan artarak, 2025 yılı Ocak ayında 87,9 oldu.