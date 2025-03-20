Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçede ikamet eden yaşlı vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

İftar öncesi konuşma yapan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan ayının başlamasıyla birlikte hemen hemen her akşam sosyal içerikli iftar programlarımız devam ediyor. İftar sofralarımız dolu dolu geçiyor. Bu akşam da kıymetli büyüklerimizle bir araya gelerek aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Tecrübeleriniz ve dualarınız bizlere ışık oluyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi. Başkan Ömeroğlu, yaşlı vatandaşların dualarının kıymetli olduğunu belirterek, belediye olarak her zaman onların yanında olduklarını ifade etti.

Başkan Ömeroğlu’nun konuşmasının ardından, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dua ile oruçlar açıldı.