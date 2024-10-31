Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda jandarma ekiplerince çevre koruma denetimi gerçekleştirildi.

Yaban hayatının son sığınağı konumunda bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın korunması için İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, Kuşadası, Dilek Yarımadası Milli Parkı içerisinde, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında özel koruma altında bulunan ve doğada nadir bulunan yılkı atları, yabani inekler ve diğer yaban hayvanlarının yaşam alanlarının kontrolü ve denetimi yapıldı.