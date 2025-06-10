Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nı bayramda 62 bin 7, Tavşanburnu’nu ise 10 bin 534 kişi ziyaret etti.

Dört günlük Kurban Bayramı dolayısıyla tatilciler Aydın’ın turistik ilçelerine akın etti. Kuşadası ve Didim’de bayram tatili süresince yoğunluk yaşanırken, Aydın’ın doğal güzellikleri de tatilcilerin akınına uğradı. 6-9 Haziran tarihleri arasında Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nı 62 bin 7 kişi ziyaret etti. Didim’de bulunan Tavşanburnu Tabiat Parkı’nı ise 10 bin 534 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Bayram tatili süresince vatandaşların Milli Park ziyaretleri sırasında alınan önlemler ile birlikte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.