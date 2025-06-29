Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi Yeşiltepe Yaşam Merkezi’nde çalışmalarına devam ediyor. Açıldığı günden bugüne kadar merkezden bin 496 kişi hizmet aldı.

Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi Yeşiltepe Yaşam Merkezi’nde hizmet vermeye devam ediyor. Merkezde, konuşma sesi bozuklukları, akıcılık bozuklukları, ses bozuklukları, özgül öğrenme güçlüğü, beslenme ve yutma bozuklukları, dudak damak yarığı ve rezonans bozukluklar, yetişkin dil bozuklukları, motor konuşma bozukluklarında uzman dil ve konuşma terapistleri ile ön görüşme sonrası uygun olan danışanlarla terapiye başlanıyor. Haftada bir gün 40 dakika süren seanslarla hizmet veren merkezden açıldığı 2023 Mayıs ayından bugüne kadar bin 496 kişi yararlandı.

Ayrıca merkezde görev yapan terapistler haftanın belirli bir günü Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü’nde bulunan Alzheimer Konukevi’ne giderek buradaki hastalarla da görüşme sağlıyor. Ön görüşme sonrası uygun olan hastalara terapi uygulanıyor.

Hizmet alan vatandaşlar, merkezden memnun olduklarını belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletiyor. Randevu sistemi ile hizmet veren merkezden iki buçuk yaş itibariyle çocuk, ergen, yetişkin ve ihtiyaç duyan herkes faydalanabiliyor.