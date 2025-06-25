Kütahya’da, dikkatsizlik yüzünden Mayıs ayında meydana gelen trafik kazaları KGYS kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kameralara yansıyan kazalarda en çok dikkatsizlik öne çıktı. Kazalara, ekseri motosiklet ve bisikletlerin karıştığı görüldü. Erdoğan Atasoy Caddesi ve 30 Ağustos Mahallesi’nde motosiklet ve otomobillerin dikkatsizlik sonucu çarpıştığı görülürken, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı bir kadın otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Hurdacılar Sitesi ve Zafertepe’de gerçekleşen kazalarda kontrolsüz dönüş yapan araçlar çarpışmalara neden oldu.

Kütahya-Tavşanlı kara yolunda meydana gelen kazada ise trafik ışıklarında bekleyen araca arkadan hızla gelen bir kamyon çarptı.