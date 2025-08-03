Aydın’ın Didim ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gece saatlerinde işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gece boyunca süren kontrollerde; özellikle üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde hijyen kuralları, ürünlerin muhafaza şartları ve mevzuata uygunluk kriterleri titizlikle incelendi. Vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı işletmeler uyarıldı. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Gıda denetim ve kontrol ekiplerimiz tarafından 5996 sayılı kanun kapsamında gece işletmelere denetimler gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, gıda güvenliği ve halk sağlığı için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.