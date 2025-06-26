Aydın’ın Didim ilçesinde pamuk ekili arazilerde zararlı kontrolleri gerçekleştirildi.

Didim ilçesinde ekili pamuk arazilerinde yapılan kontrollerde pamuk gelişimlerinin iyi olduğu ve erken dönem zararlılarının kontrol altına alındığı tespit edildi. Didim İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İlçemiz pamuk alanlarında haftalık zararlı kontrolü yapıldı. Zararlı yoğunluğuna rastlanmamakla beraber üreticilerimizin çizgili yaprak kurdu yeşil kurt ve kırmızı örümcek yönünden arazilerini kontrol etmeleri tavsiye olunur" denildi.