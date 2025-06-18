Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mavişehir Sahili’nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Artan ziyaretçi yoğunluğuna paralel olarak sürdürülen çalışmalarla birlikte sahil, hem çevre sağlığı hem de görsel düzen açısından daha hijyenik ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu. Didim’de yaşayan vatandaşların ve ilçeyi ziyaret eden misafirlerin sahillerden en iyi şekilde faydalanabilmesi için Didim Belediyesi, temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor. Gerçekleştirilen temizlikle ilgili açıklamada bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Kentimizin gözde sahil noktalarından Mavişehir’de ekiplerimiz titiz bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Hem çevre sağlığına hem de halkımızın konforuna önem vererek, sahillerimizi en iyi şekilde korumaya devam edeceğiz. Daha temiz ve yaşanabilir bir Didim için ekiplerimiz sahada" ifadelerini kullandı.