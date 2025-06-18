Antalya’nın Manavgat ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde bulunan iki kişi, boğularak yaşamını yitirdi.

Kaza, Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi Kaymaz Caddesi üzerindeki sulama kanalı kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raşit Akdeniz (46), arkadaşı Ali Uyanık’ı (70) evine bırakmak üzere 07 AAK 810 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Gece saat 23.30 sıralarında kanal kenarındaki yoldan seyir halindeyken köprüye dönmek isteyen Akdeniz, direksiyon hâkimiyetini kaybedince otomobil sulama kanalına devrildi. Kazayı fark eden bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Raşit Akdeniz ve Ali Uyanık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi

Olay yerinde sinir krizi geçiren aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, bazı kişiler baygınlık geçirdi. Akdeniz’in, arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra Uyanık’ı evine bırakmaya çalıştığı, kazanın da Uyanık’ın evine yalnızca 50 metre kala meydana geldiği belirtildi. Hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazeleri, jandarma, savcı ve adli tabip incelemelerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.