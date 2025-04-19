Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Kaygısız kırsal mahallesindeki Karagömü Ortaokulu öğrencilerinden Yunus Üstündal, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘O Ses Diyarı’ yarışmasında başarı sağlayarak Dicle İlçe 1’incisi ve il 4’üncüsü oldu.

Seslendirdiği şarkılarla sahnedeki performansıyla beğeni toplayan 8’inci sınıf öğrencisi Yunus Üstündal, müzikteki yeteneğiyle de hem ilçede hem de il genelinde başarı sağladı. Dicle ilçesi Karagömü Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Ayaz, Yunus Üstündal’ın hem ilçeyi hem de okullarını gururlandıran bir başarıya imza attığını söyledi. Ayaz, "İlçe genelinde birinci olan öğrencimiz, ardından Diyarbakır genelinde düzenlenen yarışmada da 17 ilçe arasında ilk dörde girerek büyük bir başarıya ulaştı. Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen ve her öğrencinin potansiyeline inanan bu başarı tesadüf değil, sistemli ve özverili bir çalışmanın eseridir" dedi.