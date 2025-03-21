Depremde ampute olan dezavantajlı depremzedelerin ağız ve diş sağlığı taraması Adıyaman Üniversitesi tarafından yerinde yapılıyor.

Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin akademisyen ve uzman ekipler, 6 Şubat depremlerinde ampute olan kişi ve ailelerinin kaldığı, içerisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin bulunduğu Günışığı Konteyner Kentte ağız ve diş sağlığı taraması yaptı. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş’in de katıldığı tarama etkinliğinde bireylerin ağız ve diş sağlığı kontrollerini yaparak gerekli bilgilendirmelerde bulundu. Ağız ve diş sağlığı problemi olanların önümüzdeki günlerde Diş Hekimliği Fakültesinde tedavileri gerçekleştirilecek. Tarama yapılan çocuklara dış macunu ve fırçası hediye edildi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, "Bu konteynerde başladık bu gün, ilerleyen süreçte hazırlıklarımız devam ediyor. Okul yaş grubu, yaşlı ve dezavantajlı gruplara, tüm şehirdeki konteyner kentlerde ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştireceğiz. Ağız ve diş sağlığı için hastanın ağız yapısı, diş sağlığı. Burada ön muayene ediliyor. Diş sağlığı, ağız sağlığı ile ilgili herhangi bir hastalık, olumsuz durum varsa tanı koyuluyor. Tanıya göre diş hekimliği fakültesi polikliniğine yönlendiriliyor. Günü, saati belli olacak şekilde randevusu verilerek tedavisi hastanede devam ediyor" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Hamamcı ise "Biz deprem sonrasında konteyner kentlerimizde yaşayan dezavantajlı bireylerimiz için böyle bir çalışma yapmayı planladık, hocalarımızla, asistan arkadaşlarımızla, hemşirelerimizle beraber. Buradaki amacımız, ampute bireyler, engelli bireyler, yaşlılar ve sonrasında da büyüme gelişimi devam eden çocuklar için bir tarama programı oluşturmak ve akabinde de bu tarama programı sonucunda çıkan verilere göre bu bireylerimizi tedavi yapmayı planlıyoruz fakültemizde. Bunlar ile randevular oluşturup onları çok fazla yormadan incitmeden bu tedavileri fakültemizde yapmayı düşünüyoruz. Böyle bir amaç ile yola çıktık" diye konuştu.