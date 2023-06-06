Devrek’te festival kapsamı etkinlikleri çerçevesinde alışveriş stantları kurulmaya başlandı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde her yıl geleneksel olarak kurulan ve festival kapsamı etkinlikleri çerçevesinde kurulan alışveriş stantlarının montajlarına başlandı. Yiyecek, içecek, kıyafet ve diğer tüketim ürünlerinin satıldığı ve sergilendiği stantlar üç metre kareden oluşuyor.

Devrek’in Karşıyaka Mahallesine kurulan 150 adet olarak montajları gerçekleştirilen dükkânlar yaklaşık üç ay açık kalacak ve kura çekilerek hak sahiplerine teslim edilecek