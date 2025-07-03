Devlet Memurları Konfederasyonu üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde düzenlenen basın açıklaması ile yaşadıkları sorunları ve talepleri dile getirdi.

Devlet Memurları Konfederasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Tüm memur ve memur emeklilerinin taleplerini dile getirmek için toplandıklarını belirten Konfederasyon Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, "Haklarımızı savunmak için buradayız. Ancak yetkili konfederasyon ve sendikaları yoklar. Devlet Memurları Konfederasyonu kurumsal kimliği, gücü ve yüreğiyle her şeye yeter. Bizler buradayız, mücadeleye devam ediyoruz. Enflasyon verisinin açıklandığı bugün yıllardır gündemden düşmeyen enflasyon oranı sorununu ve bir türlü düzeltilemeyen maaş zamlarını konuşacağız. Biraz önce TÜİK’in açıkladığı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte memurların 2025 yılı 2’nci 6 aylık maaş artışı netleşti. Ortaya çıkan 10,07’lik enflasyon farkına göre temmuz ayında öngörülen yüzde 5’lik artış dahil maaşlarda toplam yüzde 15,57’lik oranında artış olacaktır" diye konuştu.

"Haftalık ekonomik durum raporuna göre memur maaşı 43 bin 726 liradır"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan haftalık ekonomik durum raporuna göre en düşük memur maaşının yeterli seviyede olmadığını söyleyen Cengiz, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan haftalık ekonomik durum raporuna göre en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradır. Ortalama memur maaşı 49 bin 599 liradır. Memur emeklisinin ortalama maaşı ise 20 bin 554 lira olmuştur. Bu ücretlere enflasyon farkı ve yüzde 5’lik toplum sözleşme artışı ilave edildiğinde en düşük memur maaşı 50 bin 554 lira, ortalama memur maaşı 57 bin 321 lira, memur emeklisinin ortalama maaşı ise 23 bin 754 lira olmaktadır. Buna göre ortalama emekli memur maaşı açlık sınırının, ortalama memur maaşı ise yoksulluk sınırının altında kalacaktır" ifadelerini kullandı.

"Memurun vergi diliminin yüzde 15’e sabitlenmesini istiyoruz"

Memur ve memur emeklilerinin taleplerini sıralayan Cengiz, "Halihazırda 16 bin 165 lira olan seyyanen zammın emeklilere de yansıması için taban aylıklara eklenmesini ve yüzde 50 artış ile 24 bin 247 lira olarak ödenmesini istiyoruz. Ücretlere ülkenin büyüme oranında eklenme yapılmasını, ayrıca toplu sözleşmenin öngördüğü yüzde 5’lik artışın yüzde 30’a çıkarılmasını, böylelikle defa pay verilerek en düşük memur ücretinin temmuz ayında yaklaşık 74 bin liraya çıkarılmasını bekliyoruz. Memurun vergi diliminin yüzde 15’e sabitlenmesini istiyoruz. Büyükşehirlerde görev yapan memurlara 15 bin 888 lira büyükşehir tazminatı, lojmanda oturmayan personele 15 bin 88 lira lojman tazminatı ödenmesini bekliyoruz. Terörle mücadele yürütülen kritik illerde ve sınır illerinde görev yapan personele 7 bin 88 lira kritik bölge terör tazminatı verilmesini istiyoruz. Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş bayram ikramiyesi verilmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.