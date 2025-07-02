SUBÜ Ferizli MYO öğrencileri, "İmaj ve Stil Danışmanlığı" dersinde hazırladıkları projeler doğrultusunda ürettikleri ürünleri anaokulu öğrencilerine hediye etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Moda Yönetimi Programı öğrencileri, İmaj ve Stil Danışmanlığı dersi çerçevesinde hazırladıkları projeler doğrultusunda ürettikleri ürünleri Ferizli Konuklu Anaokulu öğrencilerine hediye etti. Öğretim Görevlisi Zehra Vahapoğlu koordinatörlüğünde yürütülen ders ve hazırlanan proje ile ürünler ile miniklere sevgi ve paylaşma duygusunu aşılamak hedeflendi. Dersin hem öğrencilerin gelişimine katkıda bulunduğunu hem de küçük gönüllere dokunmanın sevincini yaşattığını belirten Zehra Vahapoğlu, "Toplumsal duyarlılığı geliştirecek her türlü ders ve faaliyeti önemsiyoruz. Etkinliklerle öğrencilerimizi farklı yerlerde farklı işlere imza atmaları bizleri mutlu ediyor" dedi.