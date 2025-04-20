Mardin’in Derik ilçesinde 1. etap doğalgaz çalışmaları kapsamında yaklaşık bine yakın konut, resmi kurum ve kuruluşa doğalgaz verilirken, havaların ısınmasıyla birlikte 2. etap doğalgaz altyapı çalışmaları başlatıldı.

Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, ilçenin en kalabalık mahallesi olan Kale Mahallesi’nde başlayan 2. etap doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Bayraklı, doğalgaz altyapı sürecini yakından takip ettiklerini belirtti. Bayraklı, ilçede doğalgazın güvenli ve hızlı bir şekilde tüm merkez mahallelere ulaştırılması yönünde çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.