Mardin’in Derik ilçesinde zeytin ağaçlarının su ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen sulama projesi kapsamında çalışmalar başladı.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Emre Bayraklı, ilçede 15 bin dekar alanda bulunan yaklaşık 500 bin zeytin ağacının büyüme döneminde susuz kalmaması için başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Bayraklı’ya incelemelerinde, Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, MARSU Genel Müdürlüğü ekipleri ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Zeytin üretiminde önemli bir yere sahip olan Derik’te, yağışların yetersiz olması nedeniyle kuraklık riski arttı. Bu durum, 2019 ve 2020 yıllarında İngiltere ve Japonya’da düzenlenen uluslararası kalite yarışmalarında altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanan Derik zeytini için sulama ihtiyacını daha da önemli hale getirdi.

Yetkililer, zeytin ağaçlarının sürgün büyümesi, çiçek tomurcuğu oluşumu ve verimli bir çiçeklenme dönemi geçirmesi amacıyla yapılan sulama çalışmalarının yanı sıra GAP Tabiat Parkı’nın görsel su ihtiyacının da karşılanmasının planlandığını belirtti.