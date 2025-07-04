Sakarya’nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde tuvalet ihtiyacını gidermek isterken dereye düşen adam, hayatını kaybetti. Onu kurtarmaya çalışan arkadaşı ise son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Karasu ilçesi Manavpınarı Mahallesi’nde, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Nehri’ne bağlantısı olan dere kenarında arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Yakup Karabulut (49), tuvalet ihtiyacını gidermek için dere kenarına yöneldiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Karabulut’un suya düştüğünü fark eden arkadaşı S.Ö., onu kurtarmak için suya atladı. Yüzme bilmediği öğrenilen S.Ö., suyun içinde çırpınmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Su üzerinde bir bidona tutunarak hayatta kalmaya çalışan S.Ö., ekipler tarafından sudan çıkarılarak kurtarıldı. Yakup Karabulut için yapılan arama çalışmalarının neticesinde ise talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı. Karabulut’un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.