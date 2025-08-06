Kahramanmaraş merkezli depremler, binlerce insanın hayatında derin izler bırakırken, o isimlerden biri olan 10 yaşındaki Osman Aras Ertürk, yaşadığı büyük travmayı futbolun iyileştirici gücüyle aşmayı başardı.

Depremin ardından ailesiyle birlikte toparlanmaya çalışan Osman, umut ışığını futbolda buldu. Mersin Üniversitesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Futbol Akademisinde forma giyen Osman, orta sahanın 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Ailesiyle birlikte Adıyaman’dan Mersin’e yaklaşık bin kilometrelik mesafeyi katederek antrenmanlara katılan küçük yıldız, kısa sürede gösterdiği gelişimle teknik heyetin takdirini kazandı.

Osman, sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da futbol yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Kısa süre önce İtalya’da düzenlenen Futbol Akademisi Kampına katılan minik yetenek, Avrupa futbol atmosferiyle de tanışma şansı elde etti.

"Futbola başlamak bana umut oldu"

Futbolun hayatını tamamen değiştirdiğini söyleyen Osman Aras Ertürk, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Depremden sonra çok zor zamanlar geçirdim. Futbola başlamak bana umut oldu. Rektörümüz Prof. Dr. Erol Yaşar’ın destekleriyle bu imkanlar sağlandı. Hocamız ve diğer antrenörlerimiz bizi sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da yetiştiriyor. Burada çok yetenekli arkadaşlarım var. Eminim ki buradan büyük takımlara gideceğiz. Herkese teşekkür ederim."