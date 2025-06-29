Nevşehir’de düzenlenen 10. Uluslararası Little Mozart’s Piyano ve Keman Yarışması, ödül töreniyle sona erdi. Festivalde Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesini ve kardeşini kaybeden Dicle Hayat Dağdeviren de depremlerden sonra yaptığı besteyi ilk defa müzikseverlere sundu.

16 şehirden 180 küçük piyanist ve kemancının katıldığı 10. Uluslararası Little Mozart’s Piyano ve Keman Yarışması’nda 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan sağ kurtulan ancak annesini ve kardeşini kaybeden Dicle Hayat Dağdeviren beste kategorisinde birinci oldu. Ürgüp ilçesinde düzenlenen ödül töreninde ödülünü alan Dağdeviren, törende kendi bestesini de müzikseverlere sundu.

"Hayat müzikle güzel" diyen Dicle Hayat Dağdeviren, "Müziğe olan ilgim küçüklükten beri var. Ailem beni hep müziğe yönlendirdi. Daha sonra bu yolda ilerlemeye karar verdim. 5-6 yaşından beri piyano çalıyorum. Depremde annemi ve kardeşimi kaybettikten sonra beste yapmaya başladım. Yaptığım besteler Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan belgeselde kullanıldı. Eminim onlar da beni duyuyorlardır. Küçüklüğümden beri hep hayat müzikle güzel diyordum" dedi.