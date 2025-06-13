Milli Eğitim Bakanlığı, deprem ve göç gibi olumsuzluklardan kaynaklanan öğrenme kayıplarını gidermek için hayata geçirilen projeyle, 35 bin öğretmene eğitim verdi ve EBA platformunda zengin içerikler sundu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, "Temel Eğitimde Öğrenme Kayıplarını Giderme ve Öğretimi Güçlendirme" projesiyle, deprem bölgesi ve göç alan illerdeki öğrencilerin öğrenme kayılarını telafi etmeyi hedefliyor.

Proje, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve hayat bilgisi derslerinde öğrenme kayıplarını tespit ve giderme amacıyla başlatıldı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uygun olarak tasarlanan projede, farklılaştırılmış öğretim tekniklerine dayalı müdahale programları ve materyaller geliştirildi.

Bu kapsamda, 59 değerlendirme bataryası ve etkinlik içeren kitaplar hazırlanarak dijital formatta EBA platformunda erişime açıldı.

Öğretmenlerin projeyi etkin uygulaması için MEB stüdyolarında 59 ders videosu, tanıtım ve strateji videoları hazırlandı ve EBA’ya yüklendi. Müdahale planlarındaki 240 etkinlik, etkileşimli tahta ve tabletlerde kullanılmak üzere dijital içeriklere dönüştürülerek EBA’da yayımlanacak.

UNICEF iş birliğiyle yürütülen projede, 500 öğretmen ve idareciye yüz yüze eğitim, bin 200 öğretmene mahalli eğitim ve toplamda 35 bin öğretmene proje bilgilendirmesi yapıldı.

Projenin yeni aşamasında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda "Sosyal-Duygusal Öğrenme Beceri" modülünün de programa ekleneceği bildirildi.