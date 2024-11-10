Mersin temsilcisi Anamur Belediyespor ile mücadele edecek olan Eskişehirspor’u desteklemek için yola çıkan Eskişehirsporlu taraftarların bulunduğu minibüs kaza yaptı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, sabaha karşı Eskişehir-Ankara karayolunda bulunan bir dinlenme tesisinin yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mersin temsilcisi Anamur Belediyespor ile Eskişehirspor arasında gerçekleşecek müsabakada takımlarını desteklemek için yola çıkan Eskişehirspor taraftarını taşıyan minibüs, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kazada maddi hasar oluşan minibüsün içindeki taraftarlar, araçlarının yola devam edememesinden dolayı kente geri döndü.