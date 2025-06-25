Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, yenilenen yumuşatma sistemi sayesinde saatte 100 metreküp arıtılmış suya sahip olacaklarını belirterek, "Yıllık 1.1 milyon TL işletme maliyetinden tasarruf sağlanacak projeyle sanayicilerimize daha kaliteli içme suyu temini sağlamış olacağız" dedi.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, İçme Suyu Şartlandırma ve Dezenfeksiyon Tesisinde incelemelerde bulunarak OSB Sanayicilerine İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğinde belirtilen standartlarda içme suyu temini sağlamak amacıyla saatte 100 metreküp kapasiteli yaklaşık 6 milyon TL’lik Reverse Osmoz sisteminin kurularak devreye alınması projesi hakkında bilgiler aldı.

İşme Suyu Şartlandırma ve Dezenfeksiyon Tesisinde gerçekleştirilen incelemelerde Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı’ya, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, Atıksu Arıtma Tesisi Müdürü Çevre Yüksek Mühendisi İbrahim Ereşme ve İçme Suyu Tesis Sorumlusu Ömer Faruk Hatipoğlu eşlik etti.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada; "Denizli OSB Yönetimi olarak çevre ve doğa dostu son teknolojiler kullanarak sanayicilerimize faydalı sürdürülebilir projeler üretmeye devam ediyoruz. İçme Suyu ile ilgili gerçekleştireceğimiz proje ile mevcut yumuşatma tanklarının kullanım ömrünü tamamlaması, yüksek tuz sarfiyatı ve arıtılan su miktarının yetersiz kalması nedeniyle, yumuşatma tankları yerine Reverse Osmoz 3 sistemi ile saatte 100 metreküp arıtılmış su, arı su deposuna verilecektir. Bu çalışma sonucu tuz maliyeti ile birlikte kanalizasyon sistemine rejenerasyon sonucu yıllık yaklaşık 1500 ton tuz verilmeyeceğinden; mevcut AAT giriş kirlilik yükü azalmış olacaktır. Bu yatırım sonucu yıllık 1.1 milyon TL işletme maliyetinden tasarruf sağlanmış olurken; proje bedeli 3 yılda amorti edilecek ve sanayicilerimize daha kaliteli içme suyu temini sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.