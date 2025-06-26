Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (DESKİ) arıtma tesisinde arıtılan suyla, Pamukkale Ovasındaki 5 mahallede tarımsal sulama yapan çiftçinin 5 bin dönüm araziye ektiği ürünleri kurdu. Geçen yılın son aylarından bu yana diktikleri 2 ayrı tür ürünleri kuruyan, sulama yapılmamasına rağmen oluşan taşkın nedeniyle gelen sudan mahsul alamayan çiftçiler, toprağı çoraklaştıran nedenin belirlenmesi ve zararlarının karşılanmasını talep etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü arıtma tesisinde arıtılan atık sular, kuraklık nedeniyle Adıgüzel ve Gökpınar barajlarına yeterli su olmamasından dolayı yaklaşık 10 yıldır Pamukkale Ovasındaki Karakova, Çeltikçi, Saliha, Aşağışamlı ve Beylerbeyi mahallerindeki arazilere sulama suyu olarak kullandırılıyor. Tesiste arıtılan suyla Ekim ayından bu yana pamuk, yonca ve mısır ekilen 5 bin dönümlük arazide, mahsulün yetişmeye başladığı sıralarda ani kurumalar başladı. Tohum atıldığı sırada sulama yapılan arazilerde ise hiç çimlenme olmadı. Arıtma suyuyla yapılan sulamanın ardından kuruyan arazilerini bir süre dinlendiren çiftçiler, yaptıkları yeni ekimlerde de ürünlerinin ya hiç çıkmaması ya da kısa sürede kuruması nedeniyle bu yıl hiç mahsul alamadı.

Yıllardır sulama yapılan sudan bu yıla kadar hiçbir mahsul zarar görmedi. Aylardır yaptıkları harcamalara rağmen bu yıl hiç ürün alamayacak olan üreticiler, DESKİ Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne müracaat etti. İlgili kurumların inceleme amaçlı aldığı su analiz sonuçlarının çıkmasını bekleyen çiftçiler, bu yılki üretim sezonunu boş geçirdiklerini ifade ederek, zararlarının karşılanmasını talep etti.

"Yeni mahsul ekmekten korkuyoruz"

Sulama suyunun mahsullerini kuruttuğu için defalarda ekim yaptığını belirten Çeltikçi Mahallesinde mısır üreticisi Ahmet Çalban, "Ürünlerimizi suladığımız yer DESKİ arıtmadan geliyor. Kasım ayında yonca diktim. Yağmur yağmadığı için gelen su ile sulayınca yoncalarım kurudu. Mayısta yaptığımız zararlardan dolayı bir şey ekemedik. Mayısın ardından mısır çizimi yaptık. İlk yaptığımız mısır çizimi kurudu. Şimdi de ikinci çizimdeyiz ve görüyorsunuz şimdiki mısırlarda kurudu. Tarlamız boş, korkuyoruz. Maalesef tarlalarımız boş. Mahsul ekmekten şuanda korkuyoruz. Çünkü eksek de yine aynısı olacak. Kışa kadar toprağı havalandıracağız ardından buğday ekeceğiz. Bakalım, deneyeceğiz inşallah sıkıntı yaşamayız. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden zararımızın karşılanmasını istiyoruz. O kadar gübre aldık, mazot yaktık ve bunların hepsi çok pahalı. Bu konuda bize yardımcı olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"10 yıldır arıtmadan su geliyor sadece son 1 yıldır gelen suda sıkıntı var"

Pamukkale Ovasına yaklaşık 10 yıldan bu yana barajdan su gelmediğini ifade eden Ahmet Çalpan, "Önceden DESKİ’den ise gelen arıtmalarda sıkıntı yoktu. Ama son 1 yıldır arıtmadan gelen sularda sıkıntı var. Artık dışarıdan bir atık mı dökülüyor, ne oluyor bilmiyoruz. Bize gelen suyu biz kullanıyoruz ama keşke kullanmasaydık. Kullanmayı korkuyoruz. Gittikçe işler kötüye gidiyor. Her gün başka çiftçinin tarlası kuruyor. Kim kullanırsa suyu onun başını yıkıyor" dedi.

"Gerekli yerleri başvurularımızı yaptık ama gelen giden yok"

Mayıs ayında ektiği mahsullerin çok güzel çıktığını ama sulama ile tarlasının boş kaldığını savunan Saliha köyünde mısır üreticisi Emin Atmaca da "DESKİ’den gelen su ile sulama yaptıktan sonra mahsulümüz kuruduğunu. Su da herhangi bir şeyin karıştığını düşünüyoruz. Bu bölgedeki tarlaların çoğu bu durumda. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Biz gereken başvurularımızı ve şikayetlerimizi bildirdik. Toprak analizlerini yaptık. Sonuç için bekliyoruz şuanda. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden yardım bekliyoruz. Biz gereken başvuruları yaptık. İlgileneceklerini söylediler ama hiç gelen giden yok. Sulama yönünden büyük bir problemimiz var. Bu konuda gereken yardımları bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Sulama yapılmayan yerdeki ürünler yemyeşil sulama yapılan yerde mahsul çıkmıyor"

DESKİ’den su kullanan bölgelerde ürün çıkmadığını iddia eden Çeltikçi Muhtarı Turgut Çoban ise su kanalında oluşan taşkınından dolayı tarlasının bir kısmının istenmeden sulandığını ve sadece bu bölgedeki ürünlerin kuruduğunu iddia ederek, "Tarlanın bir tarafı kurumuş diğer tarafından ise hala ürünler yetişiyor. Sulama kanalından gelen su yanlışlıkla buraya girerek ürünleri kuruttu. Allah’tan bütün tarlaya girmedi. Suyun girdiği yerde mısır bile çıkmıyor. Su kullanılmayan yer şuan yemyeşil. Bütün yetkililere bildirdim. Herkeste sorunu araştırıyoruz muhtarım diyor. Ne durumdayız ne yapacağız bilmiyoruz. Birçok çiftçi mağdur durumda. Çiftçi gübre atıyor, tohumunu alıyor, mazot zaten pahalı, bu çiftçinin hakkını düşünecek bir kurum yok mu. Yetkililerden tek istediğimiz şey, birisi sesimizi duysun" şeklinde konuştu.

"5 bin dönümlük zarar"

Birçok çiftçinin mağdur olduğunu ve mamullerin kurumasının sebebi DESKİ arıtma tesisinden sudan olduğunu ve sorunun giderilmesini talep eden Muhtar Çoban, taleplerini şu sözlerle sıraladı:

"Arıtmadan gelen suyu da yaklaşık 10 yıldır kullanıyoruz. Şimdiye kadar başımıza böyle bir şey gelmedi. Pamuk, yonca, mısır ve birçok ürün aynı durumda. Sonuç yok, olan çiftçiye oluyor. Bu sorun nereye kadar gidecek. Bu konuda yetkililerden haber bekliyoruz. Bu suda ki sorunu çözmelerini istiyoruz. Ektiğimiz yerler sudan dolayı kuruyor. Bizde sürüyoruz bir daha ekiyoruz ama yine çıkmıyor. Hepsi de bütün sorunlar DESKİ’den gelen su yüzünden oluşuyor. Bütün yetkililerden, İlçe Tarım, Valilik, DESKİ, Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkililerden yardım istiyoruz. Yaklaşık 5 bin dönüm araziden bahsediyorum. Az bir şey değil" şeklinde konuştu.