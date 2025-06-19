İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında 17 Haziran 2025 Salı günü sabah saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik bot, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Saat 07.00 sıralarında yardım çağrısı yapıldığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı devreye girdi. Görevlendirilen TCSG-4 numaralı Sahil Güvenlik botu, kısa sürede bölgeye ulaşarak aralarında 3 çocuğun da bulunduğu toplam 34 göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.