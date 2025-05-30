SUBÜ Mavi Rota Topluluğu, ÜNİDES çerçevesinde desteklenen ‘Mavi ve Kızılın Eşsiz Birleşimi’ isimli projeleri kapsamında; Haliç Tersanesi, İtfaiye Müzesi, Deniz Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi ve Karasu Limanı’na teknik gezi düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Mavi Rota Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenmeye hak kazanan ‘Mavi ve Kızılın Eşsiz Birleşimi’ projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde İstanbul ve Karasu’da teknik gezi düzenlendi. Geziler ile öğrenciler, denizcilik alanındaki tarihi gelişmeleri yerinde gözlemleyerek mesleki bilgi ve donanımlarını arttırma fırsatı yakaladı.

Gezide Haliç Tersanesi, İtfaiye Müzesi, Deniz Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi ve Karasu Limanı ziyaret edildi. Öğrenciler, Haliç Tersanesi’nde Osmanlı Devleti’nden günümüze denizcilik tarihi ve gemi bakım-onarım süreçlerini incelediler. İtfaiye Müzesi’nde yangınla mücadele tarihine ait eşyaları ve belgeleri görme fırsatı yakaladılar. Deniz Müzesi’nde denizcilik tarihine dair kapsamlı bir koleksiyonla tanıştılar. Rahmi M. Koç Müzesi’nde eski tekneler, gemi makineleri ve seyir cihazları aracılığıyla sektöre dair somut örnekleri gözlemlediler. Karasu Limanı gezisinde ise gemilerin operasyonlarını yerinde gözlemlediler ve sahada çalışan profesyonellerle iletişim kurarak denizcilik sektörüne dair bilgi edindiler.