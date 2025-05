Aydın’ın Efeler ilçesinde 14 Mayıs Eczacılık Bayramı 21. Bölge Aydın Eczacı Odası tarafından düzenlenen programla kutlandı. Aydın Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Kararslan, "Gelişen teknoloji ve erişim olanakları sayesinde hemen her ürüne, çok hızlı ulaşılıyor. Ancak bu ürünlerin güvenilir olup olmadığı çoğunlukla sorgulanmıyor. Özellikle pandemi döneminin etkisiyle sosyal medya ve e-ticaret kanalları yaygınlaştı. Bu alanın yeterince denetlenememesi ise sahte ve kontrolsüz ürünlerin piyasada hızla çoğalmasına neden oldu" dedi.

14 Mayıs Eczacılık Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinde Aydın Valiliği önünde Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan öncülüğünde toplanan eczacılar Atatürk anıtına çelenk sundu. Ardınan eczacılar, geleneksel hale gelen Eczacılık kahvaltında bir araya geldi.

Programda konuşan Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Ülkemizde modern eczacılığın temellerini oluşturan ilk eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk eczacılık dersinin verildiği tarih olan 14 Mayıs 1839’dan bugüne tam 186 yıl geçti. Bizler için çok önemli olan bugünü 50 bini aşkın meslektaşımız ile birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bilimsel birikimimizin rehberliğinde; hastalarımızın sağlığını korumaya, ilaç tedavilerine destek olmaya ve şifa sunmaya devam ediyoruz. Kamuda, akademide, ilaç sanayinde ve eczanelerimizde hastalarımızın ilaca en kolay, en doğru ve en güvenilir şekilde ulaşabilmesi için 186 yıldır kararlılıkla çalışıyoruz" diyerek bu yıl temanın "Sağlık Uzakta Değil, Eczacınla Yanında" olarak belirlendiğini söyledi.

"Öncelikle güçlü yasal düzenlemeler gerekiyor"

Konuşmasında gelişen teknoloji ve erişim olanakları sayesinde piyasaya ilaç adıyla sürülen ürünlerin güvenilir olup olmadığının sorgulanmadığını kaydeden Karaarslan, "Sahte ilaçlar, küresel ölçekte ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Uluslararası kuruluşlar tarafından bu alanda rapor edilen toplam suç sayısı 2021’e göre yüzde 38’lik bir artış göstermiştir. Bu tehditle mücadele için öncelikle güçlü yasal düzenlemeler gerekiyor. Ülkemizde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun uyguladığı İlaç Takip Sistemi gibi etkin teknolojik çözümler gerekiyor. Çünkü İlaç Takip Sistemi her bir ilaç kutusuna ayrı bir kimlik vererek üretimden son kullanıcıya kadar izlenmesini ve ilaç güvenliğini sağlıyor. Bu aynı zamanda şu anlama da geliyor; Eczanelerden aldığınız ilaçlar her zaman kayıtlı, her zaman orijinal ve her zaman güvenilirdir. İlaç temininde güvenli ve yasal tek adres Eczanelerdir. Son yıllarda vitamin, mineral ve bitkisel ürünler konusunda halk sağlığını tehdit eden çok ciddi bir tabloyla karşı karşıyayız. Söz konusu ürünlerin hiçbir güvenlik bariyeri ve denetim mekanizması bulunmayan internet ortamlarında ve zincir marketlerde satılması, sosyal medya fenomenleri tarafından reklam yolu ile tüketimlerinin körüklenmesi son derece tehlikelidir" dedi.

Yapılan bilimsel çalışmalarda, internetten satılan bu tarz ilaç benzeri ürünlerin, etiketinde yazan içeriğe de sahip olmadığı gibi hatta bazılarında hiç olmaması gereken zararlı ve yasaklı maddelerin bulunduğunun ortaya çıktığını ifade eden Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Aslında vitamin, mineral ve bitkisel ürünlerin de ilaçlar gibi İyi Üretim Uygulamaları olan, uluslararası standartlara uygun, güvenli tesislerde üretilmesi gerekiyor. Ayrıca ’doğal’ veya ’bitkisel’ olarak ifade edilen bu ilaç benzeri sağlık ürünlerinin de bilimsel veriler ışığında kontrollü bir şekilde kullanılması gerekiyor. Daha da önemlisi, bu ürünler, hastalarımızın kullandığı diğer ilaçlarla etkileşime girerek tedavilerini olumsuz etkileyebilir, beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle vitaminler, mineraller ve bitkisel ürünler hekim tavsiyesi ve mutlaka eczacı danışmanlığında kullanılmalıdır" diye konuştu.

Dünyada yaşanan son gelişmelerin ilaç sektörünün de yeni bir döneme girdiğini işaret ettiğini ifade eden Başkan Karaarslan, "ABD-Çin çekişmesi, küresel tedarik zincirlerinin aşırı merkezileşmesinin oluşturduğu riskleri açıkça ortaya koydu. Yaşanan ticaret savaşlarının ilaç sektörünün maliyetlerinin yükselmesine, tedarik zincirlerinin bozulmasına ve küresel ölçekte ilaca erişim sorunlarının baş göstermesine neden olacağı görülüyor" dedi.

Başkan Karaarslan ayrıca, kamuda çalışan ve kamudan emekli olan eczacıların özlük haklarının iyileştirilmesi ve hak kayıplarının telafi edilmesi için çalıştıklarını kaydetti.