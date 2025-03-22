Bursa’da denetimli serbestlik yükümlüleri karaçam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık günü ve Orman haftası kapsamında Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ında katıldığı Mudanya ilçesine bağlı Balabancık köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Denetimli Serbestlikten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tuncay Sümbül, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, kurum personelleri ve 50 yükümlü katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende protokol konuşmalarının ardından fidan dikimi yapıldı ve çok sayıda fidan burada toprakla buluştu.