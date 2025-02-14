Hatay’da sarraflık yapan Ahmet Güney, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde vatandaşların hediye olarak ileriye dönük yatırım amaçlı altını tercih ettiğini ve altının istenildiği zaman nakit paraya dönüşebilmesinden dolayı değerli bir hediye olduğunu söyledi.

Çiftlerin birbiriyle hediyeleştiği 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çeşitli hediyeler ön plana çıkıyor. Geleceğe yatırım amacı taşıyan ve her an nakde dönebilen mücevher, çiftlerin en yüksek tercihleri arasında olmaya devam ediyor. Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, insanların altına olan güvenin 14 Şubat Sevgililer Günü’ne yansıdığına dikkat çekerek, insanların hediye olarak altın başta olmak üzere mücevherleri tercih ettiğini söyledi. İnternet üzerinden insanların kolayca mücevhere ulaşabilmesinin önemine dikkat çeken sarraf Güney, 2 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla hediye satışının yapıldığını söyledi.

"En kabul edilen hediyeler; altın, pırlanta, mücevher, 14 ve 22 ayar ürünlerden oluşuyor"

Kadınları en çok mutlu eden hediyenin mücevher olduğuna dikkat çeken Güney, "Sevgililer gününde insanlar, sevdikleri insanlara güzel hediye vermek adına genellikle altını tercih ediyorlar. En kabul edilen hediyeler; altın, pırlanta, mücevher, 14 ve 22 ayar ürünlerden oluşuyor. Sevgililer gününde herkes altın alabilsin diye biz insanlara en ucuzundan olmak kaydıyla, 2 bin 500 TL’den başlayan fiyatlardan başlayıp milyon TL’lere varan ürünleri sergileme fırsatı veriyoruz. Burada insanlar bütçelerine uygun takıları sevdiklerine götürebiliyorlar. Altın almanın avantajı; alınan takı hediye edildikten sonra ihtiyaç anında tekrardan nakde dönüşebilir ama başka ürünler alındığında tekrardan nakde dönüşümü olmaz. Alınan takılar ve altınlar, kadınların en beğendiği takılar grubuna girdiği ve anlamlandırılmış değerleri yansıttığı için kadınların en mutlu olacağı takıları altın olarak düşünebiliriz" dedi.

"İnternet satışlarımız oluyor"

Güneyler Kuyumculuğa ait internet sitesi üzerinden insanların güvenle alışveriş yaptığına dikkat çeken sarraf Güney, "Kendilerini daha iyi hissetmek isteyen misafirlerimiz ise sevdiklerine pırlanta ve mücevher grubundan hediye ediyorlar. Bizim kendi sitemiz olan Güneyler sitesinde de internet satışlarımız oluyor. İnternet satışları genel anlamda, daha hızlı ulaşabilmesini kolaylaştırıyor. Evde oturduğu yerden bir yere gitmeden beğendiği altın grubundan alabiliyor. Satış noktalarımıza ve mağazalarımıza gelen insanlar, altının trend olup yükseldiği için çeyrek veya tam altın ürünlerini sevdiklerine teslim etmek istiyorlar ama bir kadına tüm altın takma ile bir yüzük almanızdaki denge fark oluşturuyor. Yatırım altını almak da güzel ama takı altını almak kadınları daha mutlu ediyor. 14 Şubat Sevgililer Günü, sevginin yansıtılmasının bahanesidir. Her insan sevdiğini her zaman sevebilir ancak özel günlerde minimum çiçeklerle veya en değerli olduğunuz insanlara, altın takı veya mücevherlerle yansıtılabilir. Bu durumda günümüzün dinamik sevgi modelini daha da perçinleştiriyor" dedi.