Adana’da terör örgütü DEAŞ’a para transferi yaptıkları belirlenen iki şüpheli, yürütülen soruşturma kapsamında yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın kontrolündeki Hol ve Roj kamplarında esir alınan DEAŞ mensuplarına toplamda 3 milyon TL aktardıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yaklaşık 10 aylık sürede incelenen banka hareketleri sonucu A.G. ve C.K. isimli iki şüphelinin, Türkiye’de DEAŞ ile ilgili yürütülen soruşturmalarda adı geçen kişilerle finansal temas kurduğu belirlendi. Şüphelilerin, Suriye’de YPG/PKK’ın kontrolündeki Hol ve Roj kamplarında esir alınan DEAŞ mensuplarına para aktardıkları da ortaya çıkarıldı. Bunun üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden A.G.’yi merkez Yüreğir, C.K.’yi ise Seyhan ilçesindeki adreslerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 85 bin TL, 13 bin euro, bin 500 dolar ve 60 leva ele geçirildi.

Emniyetteki işlemler sırasında A.G.’nin dini duyguları istismar ederek topladığı 2,5 milyon lirayı örgüt üyelerine aktardığı, C.K.’nin ise 500 bin lirayı aynı amaçla kullandığı tespit edildi.

Emniyette ifadesi alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. ’Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a’ muhalefet suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.