Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Süper Lig'de şampiyon oldukları Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Bence bu ülkedeki en iyi takımın hangisi olduğunu gösterdik' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyon oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonluk için çok mutlu olduklarını belirterek sözlerine başlayan Sanchez, 'Kolay olmadı, çünkü buraya gelene kadar pek çok zorluk yaşadık. Ama sonunda başardık ve bence bu ülkedeki en iyi takımın hangisi olduğunu gösterdik. Gelecek sezon için de mutluyuz. Gelecek sezon Galatasaray her zamankinden daha güçlü olacak. Takım arkadaşlarımla ve ailemle bunun tadını çıkaracağım. Dediğim gibi, gelecek sezona hazırlanacağız çünkü gelecek sezon daha zor olacak ama Galatasaray hazır olacak' ifadelerini kullandı.

'Taraftarlarımız performansımız iyi olsa da olmasa da hep yanımızdalar'

Sarı-kırmızılı taraftarlara sezon boyunca gösterdikleri destek için teşekkür eden 29 yaşındaki futbolcu, 'Onlara her zaman çok müteşekkiriz çünkü bizi gittiğimiz her yerde takip ediyorlar, her zaman oradalar. Performansımız iyi olsa da olmasa da hep yanımızdalar. Çünkü kolay olmadığını anlıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız turnuvalarda dünya çapında çok zor maçlarla karşılaştık ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. Üç gün sonra Süper Lig'de ve kupada yine sahadaydık. Süper Kupa'da elimizden geleni yaptık, finali kaybettik ama taraftarlar hep oradaydı. Dediğim gibi, sezon başında koyduğumuz hedeflerden birine ulaştığımız için mutluyuz. Ama belirttiğim gibi, gelecek sezon Galatasaray hazır olacak ve her zamankinden daha güçlü dönecek' diye konuştu.