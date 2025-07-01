Muğla’nın Datça ilçesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı düzenlenen tören ve renkli etkinliklerle kutlandı.

Sabah Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan etkinlikler akşam geç saatlere kadar sürdü. Datça liman bölgesinde başlayan öğleden sonraki etkinlikler de ilk olarak denizde dip dalması yapıldı. Daha sonra çocuklar ve gençler arasında halat çekme yarışları yapıldı. Etkinlikler sonrası denizden tabak çıkarma yarışları yapıldı. Bu arada Marmaris’ten gelen flyboat gösterisi yapıldı. Vatandaşlardan büyük alkış alan gösterilerden sonra etkinliğin en önemli yarışı olan yağlı direkten bayrak alma yarışı yapıldı. Bu yıl ikisi kadın olmak üzere 35 yarışmacı yağlı direkten Türk bayrağını almak için kıyasıya yarıştı. Yaklaşık iki saatten fazla süren bayrak alma yarışında mutlu sona Burak Yılmaz isimli genç ulaştı. Vatandaşlardan büyük alkış alan Burak Yılmaz davul zurna eşliğinde birincilik ödülünü aldı.