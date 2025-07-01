Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışmaları zorlu arazi şartlarında devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi arkasında bulunan Sinek Boğazı Deresi mevkiindeki zeytinlik alanda akşam saatlerinde dumanların yükselmesi üzerine vatandaşların ihbarıyla bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ayrıca İDA-SAR Arama Kurtarma ekibi de bölgede çalışmalara destek veriyor. Ekipler sarp ve engebeli arazide alevlere müdahale etmeye çalışıyor. Zaman zaman etkisini artıran rüzgar, söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Yangın bölgesinde jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.