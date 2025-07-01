Kocaeli TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü girişinde durdurulan araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada yasal yük içerisine gizlenmiş vaziyette 9 kilo kokain maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tır, dorsesine takılı kalan hafif ticari aracı metrelerce sürükledi Tır, dorsesine takılı kalan hafif ticari aracı metrelerce sürükledi

Kocaeli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde dün TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü girişinde durdurulan araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada yasal yük içerisine havuz yapılmak suretiyle gizlenmiş vaziyette 8 paket halinde 9 kilo kokain maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA