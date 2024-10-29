Muğla’nın Datça ilçesinde gün boyu yaşanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, düzenlenen fener alayı ile taçlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Muğla’da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm güne yayılan etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Bu çerçevede akşam saatlerinde fener alayı yapıldı. Yoğun katılımın olduğu fener alayında, Şenkaya Kavşağı’nda toplanan vatandaşlar ve askerler, Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Ellerine aldıkları Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş sonunda Datça Yüzme Kulübü sporcuları, ’Cumhuriyet Yüzüşü’ gerçekleştirdi. Datça Kaymakamı Murat Atıcı’nın startı ile denize dalan sporcular ’Cumhuriyet’ için kulaç attı.

"Rüzgar kayadan anca toz alır"

Fener alayının sonunda Cumhuriyet Meydanı’na kurulan sahnede Datçalıların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Kaymakam Atıcı, yaptığı konuşmasında "Cumhuriyetimizin 101. yıldönümü kutlu olsun. Dün itibariyle çelenk koyma töreninin ardından birçok etkinlik yapıldı. Bugün de burada yine böyle bir kalabalıkta çok güzel bir bayram kutlaması yaptık. Ardından Garnizon Komutanlığımızın desteğiyle çok güzel bir kortej yürüyüşü yaptık ve bu bayrağı sallayan sizlerle, bu cumhuriyet aşıklarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetin varisi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu devleti bize devlet yapan, herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Tabiki bu güzel vatanın her türlü düşmanı olacak ama rüzgar kayadan anca toz alır. Bu cumhuriyete bu devlete hiç bir şey olmaz" dedi.