Bilecik'te damperi açılan tırın D-650 Karayolu'nda trafik levhasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyü mevkiinde D-650 Karayolu üzerinde seyir halinde olan Kanco E. idaresindeki 47 AEU 632 plakalı dorseli tırın damperi, sürücünün dikkatsizliği sonucu açıldı. Açılan damper, D-650 Karayolunda bulunan trafik levhasına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Kanco E. hafif şekilde yaralandı. Öte yandan, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.