Eskişehir'de otomobile arkadan çarparak yaralanan kadın motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Z.S.A. isimli kadın sürücünün idaresindeki motosiklet, plakası öğrenilemeyen bir otomobile arkadan çarptı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen kadın yaralanırken, başındaki kaskın fırladığı öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.