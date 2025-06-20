Kuşadası Belediyesi, kent merkezinden geçen Damlacık Deresi’nde, detaylı hijyen ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent hijyeni konusunda belirlenen program dâhilinde, farklı noktalarda 7 gün 24 saat çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi, yüksek turizm sezonunun başlamasıyla birlikte temizlik mesaisini de yoğunlaştırdı. Bu kapsamda bakım ve sorumluluğunun hangi kamu kurumuna ait olduğuna ilişkin belirsizlik yaşanan Damlacık Deresi’nde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri detaylı hijyen çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, dere tabanına indirilen iş makinesi vasıtasıyla özellikle sıcak havalarda kötü kokuya neden olan çamur ve yosun tabakasını temizledi. Çalışmayı memnuniyetle karşılayan esnaf ve Kuşadalılar Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.