DAİMFED Akademik Çalışma Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu, "Betonun içerisine yerleştirilen mikro organizmalar ve özel katkı maddeleriyle, yüzeyde oluşan çatlakların zamanla kendiliğinden iyileşmesinin sağlanabildiği yaptığımız araştırmalar sonucunda elde ettik" dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) tarafından her hafta geleneksel olarak gerçekleştirilen bilgilendirme seminerleri devam ediyor. DAİMFED genel merkez binasında düzenlenen bu haftaki seminerde, beton teknolojisindeki son yenilikler ve sürdürülebilir inşaat yöntemleri masaya yatırıldı.

Seminere konuşmacı olarak katılan Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, DAİMFED Akademik Çalışma Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu, "Kendi Hasarını Onaran Beton" konusundaki bilimsel gelişmeleri ve bu teknolojinin inşaat sektörüne sunduğu avantajları katılımcılarla paylaştı.

"Bu tür yenilikler inşaat sektöründe devrim niteliği taşımakta"

Betonun dayanıklılığını artırma ve sürdürülebilirliğini sağlama adına yapılan yenilikçi çalışmaların önemine değinen Prof. Dr. Beycioğlu,"Beton yapılarındaki hasarların onarılması için geliştirilen ’kendi hasarını onaran beton’ teknolojisi, özellikle su ortamındaki yapılarda uzun vadede yapının ömrünü uzatabilir. Betonun içerisine yerleştirilen mikro organizmalar ve özel katkı maddeleriyle, yüzeyde oluşan çatlakların zamanla kendiliğinden iyileşmesinin sağlanabildiği yaptığımız araştırmalar sonucunda elde ettik. Bu tür yeniliklerin inşaat sektöründe devrim niteliği taşımaktadır" diye konuştu.

Katılımcılar, bu yenilikçi teknolojilerin inşaat projelerinde nasıl kullanılabileceğine dair önemli bilgiler edinerek, sektördeki uygulamaları ve potansiyel faydalarını daha iyi anlama fırsatı buldu.

Seminerin sonunda, inşaat sektörünün geleceği hakkında yapılan sohbetler ve tartışmalar, katılımcılara önemli bir perspektif kazandırdığı ifade edildi.