Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC), 'Gazetecilik başarı ödülleri' sonuçlarını açıklandı, İHA'ya 9 ödül verildi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ile birlikte geleneksel olarak düzenlediği Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması'nda 2025 yılının başarılı gazetecileri belirlendi. Jüri; Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Elazığ, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Van ve Hakkari illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada yaklaşık 200'ün üzerinde başvuruyu değerlendirdi.

İHA'ya 9 ödül verildi

DAGC'nin 'Gazetecilik başarı ödülleri'nde İhlas Haber Ajansı'na 9 ödül geldi. İşte İHA'nın aldığı ödüller;

1-Ümit Kılıç Yaşam Haberi: Sebahattin Yum Iğdır-İHA 'Valiye var gaziye yok'

2-Sayıl Narmanlıoğlu Ekonomi Haberi: Merve Gökbakan Ağrı-İHA 'Ağrı'dan dünyaya'

3-Sayıl Narmanlıoğlu Ekonomi Haberi: Olgun Yıldız Ardahan-İHA 'Süt üreticileri düşük fiyattan şikayetçi'

4-Cemal Çelebi Yerel-Fotoğraf: Dursun Murat Aydın Erzurum-Oltu - İHA 'Oltu'

5-Tevfik Akan Yaygın-Fotoğraf: Özkan Olcay Bitlis-İHA 'Koyun sürüleri'

6-Durdemir Bilirdönmez TV Yaygın Haber: Öznur Demir Bayburt-İHA 'Son tandır ustası'

7-Hüseyin Uray TV Haber Görüntü: Salih Akkuş Van-İHA 'İnci Kefali'

8-Adnan Vangölü TV Görüntü (Spor):Mehmet Emin Kızılca İHA Erzurum 'Vali Paraşütle uçtu

9-Sebahattin Yılmaz TV Görüntü-Drone: Işık Çapanoğlu Kars-İHA 'Menderesler'