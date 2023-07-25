Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Yalnızçam köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 34 BP 9400 plakalı tır, yol kenarında durduğu iddia edilen tıra arkadan çarptı.

Kazada tır sürücüsü M.Y. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.