Bolu'da D-100 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki adam, cipin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Borazanlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah G. yönetimindeki 14 AG 620 plakalı cip, yoldan karşıya geçmek isteyen 87 yaşındaki İsmail İlter'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İsmail İlter, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.