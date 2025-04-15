Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan "100+2 Süreli Sergi Projesi" kapsamında düzenlenen özel sergi, Kütahya’da Gülsüm Güral Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa Vali Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü ve davetliler katıldı. Etkinlikte, ilk kez sanatseverlerle buluşan 10 kıymetli eser büyük ilgi gördü.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, protokol üyeleri projeyle alakalı bilgiler verdi.

Açılış töreninde konuşan Vali Musa Işın, müzelerin kültürel mirasın korunmasında üstlendiği hayati role dikkat çekerek, "Milletlerin hafızası yazılı belgeler ve müzeler aracılığıyla korunur. Gelişmiş ülkelerde en ihtişamlı yapılar müzelerdir; çünkü bu yapılar, bir milletin kültürünü ve tarihini yaşatır. Biz de Kütahya olarak bu bilinçle hareket ediyor, kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz" dedi.

Vali Işın, yakın zamanda yapımı tamamlanacak olan Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi hakkında da bilgi verdi. Mevcut Çini Müzesi ve Arkeoloji Müzesi’nin bu yeni alana taşınacağını, içeriklerinin ise daha da zenginleştirileceğini ifade etti. Ayrıca Kütahya’ya dair yazılı eserlerin toplanacağı "Kütahya Kitaplığı" projesinin de sürdürüldüğünü aktardı.

Müzesi’nin yalnızca tarihî eserleri değil, aynı zamanda Kütahya’nın günlük yaşam kültürünü de yansıttığını belirten Vali Işın, "Düğünlerde, bayramlarda ve ev hayatında kullanılan objelerin sergilendiği bu müze, devlet müzelerinde pek rastlanmayan özgün bir içeriğe sahiptir. Kültür Bakanlığımızın bu müzeyi ödüle layık görmesi de bunun bir göstergesidir" diye konuştu.

Tören, Vali Musa Işın, protokol üyeleri ve katılımcıların sergiyi gezerek eserleri incelemesiyle sona erdi.