15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı ve terör gazisi Abbas Gündüz, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın kaleme aldığı eseri, gerçekleştirilen imza töreninde Doğan’a imzalattı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, ATO Congresium’da gerçekleştirilen 22. Ankara Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya gelerek, kaleme aldığı eserleri imzaladı.

İmza Törenine katılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı ve terör gazisi Abbas Gündüz de imza törenine katıldı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doğan’ın kaleme aldığı "İslam ve İftira" adlı eseri Doğan’a imzalattı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doğan’ın devlet hizmetindeki birikimini İslam hukukunun en hassas alanlarından biri olan ‘iftira’ kavramı üzerinden ilmi bir çerçeveyle ele alarak, toplumun manevi yaralarına ışık tuttuğunu belirten Gündüz, "Bizler de bugün, ATO Congresium’da gerçekleştirilen bu anlamlı imza gününde, kıymetli büyüğümüz Hasan Doğan abimizin yanında olarak; ilmin, ahlakın ve tevazunun bir arada nasıl vücut bulduğuna bir kez daha şahitlik ettik. Kendisine bu anlamlı eseri için gönülden teşekkür ediyor, ilim ve hikmet yolculuğunda Rabbim’den daim muvaffakiyetler diliyoruz" ifadelerine yer verdi.