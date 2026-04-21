Cumhurbaşkanlığı himayesinde kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında vereceği konser öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Birinci yılını geride bırakan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda vereceği konserle hem kendi gelişimlerini sahneye taşıyacak hem de tüm çocuklara armağan edilen 23 Nisan'ı müzikle kutlayacak. 2024 yılında başlatılan proje kapsamında yapılan yetenek sınavlarıyla yaklaşık bin çocuk arasından seçilen öğrencilerle kurulan orkestra ve koro, bugün 300'ü aşkın öğrenciye ulaştığı belirtildi. Türk müziği ve Batı müziği enstrümanlarının bir arada yer aldığı yapının, çocuklara çok yönlü bir sanat eğitimi imkanı sunduğu ifade edildi.

'Çocuklarımız artık bir orkestra üyesi gibi sahne disipliniyle hareket ediyor'

Projenin bir destek modeli olarak kurumlara örnek olduğunu, birçok Bakanlığın projeyi desteklediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, 'Başlangıçta bir eğitim ve hobi çalışması olarak görülen bu yapı, bugün disiplinli ve güçlü bir sanat topluluğuna dönüştü. Çocuklarımız artık bir orkestra üyesi gibi sahne disipliniyle hareket ediyor. Bu çocukların hepsi evlerinden alınıyor servislerle. Burada kostüm, enstrüman yeme, içme bütün ihtiyaçlar burada karşılanıyor devletimiz tarafından. Hafta sonu tatillerini de buraya ayıran Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi hocalarımızın kurduğu sistemle çalışıyoruz. İşin içinde Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı da var. Çünkü hepsine düşen birer görev var. Milli Eğitim Bakanlığı hoca gönderiyor, Kültür Turizm Bakanlığı liderlik edecek sanatçılarını gönderiyor. Gençlik Spor Bakanlığı yeri geliyor ulaşım, mekan sağlıyor. Aile Bakanlığı, refakatçi hocalarını gönderiyor. Herkesin kendi uzmanlık alanında buraya sağladığı gönüllü katkılar var. Hepsinin ayrı değeri var, çok önemli' ifadelerini kullandı.

'Amacımız estetik bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek'

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun Genel Sanat Yönetmenliği ve Koordinatörlüğünü yürüten Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtaslan, projenin temel hedeflerinden birinin sanata erişimi yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayarak, 'Amacımız yalnızca sanatçı yetiştirmek değil hangi mesleği seçerse seçsin, estetik bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek. Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yürütülen proje tam bir ekip çalışması' diye konuştu.

'Çocuklarda büyük bir istek ve öğrenme azmi görüyoruz'

Projede görev alan eğitmenlerden Atay Bağcı, çocukların motivasyonuna dikkat çekerek, 'Çocuklarda büyük bir istek ve öğrenme azmi görüyoruz. Bu birliktelik, gelecekte çok daha güçlü bir müzik kültürünün oluşmasına katkı sağlayacak' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun yalnızca bir müzik topluluğu olmanın ötesinde, çocukların birlikte üretme, disiplinli çalışma ve kültürel değerlerle bağ kurma süreçlerine de katkı sağladığı vurgulandı. Projede Türk müziği eserlerine özel bir yer verilerek, kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasının hedeflendiği dile getirildi.