Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Beklentimiz terör örgütünün kendi içinde fesih kararını ortaya koyması ve daha sonrasında da silahların ortadan kalktığı, illegal faaliyetlerin ortadan kalktığı bir ortamda herkesin demokrasi içinde, düşüncelerini fikirlerini ortaya koydukları, demokratik siyasetin güçlendiği bir ortamın ülkemizde kökleşmesi. Bu yönde de oldukça önemli gelişmeler var. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu asıl çerçevemizi oluşturuyor. Terörsüz Türkiye aslında bu Türkiye Yüzyılı vizyonunun somut bir yansıması" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ümraniye’de Küçüksu Caddesi üzerinde düzenlenen Kiğı Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (KİSİAD) yeni dernek binası açılış törenine katıldı. Yılmaz açılışta yaptığı konuşmada Türkiye’nin ve dünyanın siyaset gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye aslında Türkiye Yüzyılı vizyonunun somut bir yansıması"

Yılmaz, "Terör kimden gelirse gelsin, hangi isim altında yapılırsa yapılsın, ister bir etnik kimliği istismar ederek ister bir inancı istismar ederek, terör kalkınmanın da demokrasinin de düşmanıdır. Terörün olduğu yerde ne bir yatırım ortamı olur ne de insanlar temel hak ve özgürlüklerini istedikleri gibi yaşayabilirler. Dolayısıyla bugün Doğu Güneydoğu son derece huzurlu. Bingöl’ün dağ köylerine gece yarısı istediğiniz saatte gidip gelebilirsiniz artık. İnşallah ‘terörsüz Türkiye’ diyoruz. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte köklü bir şekilde bu sorun ülkemizin gündeminden kalkacak. Terörsüz Türkiye’de hem demokrasi hem kalkınma yeni bir atmosfere kavuşacak. Çok daha hızlı ve çok daha etkili bir şekilde standartlarımızı yükseltmiş olacağız. Bu noktada terör örgütünün kurucusu biliyorsunuz örgüte ‘kendinizi feshedin’ çağrısı yapmıştı. Şimdi beklentimiz terör örgütünün kendi içinde bu fesih kararını ortaya koyması ve daha sonrasında da silahların ortadan kalktığı, illegal faaliyetlerin ortadan kalktığı bir ortamda herkesin demokrasi içinde, düşüncelerini fikirlerini ortaya koydukları, demokratik siyasetin güçlendiği bir ortamın ülkemizde kökleşmesi. Bu yönde de oldukça önemli gelişmeler var. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı Vizyonu asıl çerçevemizi oluşturuyor. ‘Türkiye Yüzyılı kardeşliğin ve huzurun yüzyılı olacak’ diyor Cumhurbaşkanımız. Terörsüz Türkiye aslında bu Türkiye Yüzyılı vizyonunun somut bir yansıması. Devlet Bahçeli’nin yaptığı tarihi çağrı ve bu sürece olan desteği çok önemli. İnşallah bütün bu süreçler tamamlandığında Türkiye köklü bir şekilde hem iç cephesini güçlendirmiş olacak, milli birliğini dayanışmasını kardeşliğini güçlendirmiş olacak, hem de demokratik standartlarını, kalkınma standartlarını çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak" dedi.

"Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşadığımız bazı hareketler önemli oranda Trump etkisiyle açıklanabilir"

"Dünyada ticaret savaşları söz konusu. Bu da bütün gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor" diyerek sözlerine devam eden Yılmaz, "Dünyada bir belirsizlik oluşmuş durumda, bir müzakere süreci başladı. Bu sürecin sonuçları ne olacak kimse bugünden net bir şey söyleyemiyor. Özellikle Çin ile Amerika ve Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki müzakereler tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bu bir belirsizlik oluşturmuş durumda bu da gelişmekte olan tüm ülkeler açısından finansal riskleri bir miktar artırdı. Ama bunun geçici bir durum olduğuna inanıyoruz. Bir süre sonra dünyada da bu dengeler oturdukça öngörülebilirlik arttıkça bu riskler kendiliğinden aşağıya doğru inecektir. Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşadığımız bazı hareketler, yükselen riskler önemli oranda Trump etkisiyle açıklanabilir. Bu sadece Türkiye’ye özgü bir durum değil. Türkiye güçlü liderliği ile, öngörülebilirlik sağlayan programı ile, güçlü ekonomi yönetimi ile diğer ülkelere göre nispeten daha avantajlı bir konumda. İnşallah bu süreçlerden de tehditlere karşı tedbir alarak fırsatları değerlendirerek ülkemizin ekonomisini daha iyi noktaya taşıyacağız. Enflasyonla büyük bir mücadelemiz var. Bir program uyguluyoruz bu programı da kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Geçen yıl mayıs ayında yüzde 75’in üzerinde bir oran vardı. Son geldiğimiz noktada enflasyon oranımız yüzde 38’lere kadar düşmüş durumda. Yıl sonuna geldiğimizde inşallah artık 20’li rakamları, 20 ile 30 arasındaki rakamları konuşuyor olacağız. Giderek tek haneli rakamlara doğru ülkemizi taşıyacağız. Kontrolümüz dışında geçici bazı etkiler olabilir, ama önemli olan sizin programınızdır. Bir programınız varsa, nereye gitmek istediğinizi biliyorsanız bu olumlu veya olumsuz, dışarıdan gelen etkiler bir süre sonra etkisini kaybedecektir. Aslolan programdır, programınızın istikametidir. İstikametiniz doğruysa o yönde ilerliyorsanız diğer etkileri yönetirsiniz, zaman içinde taşlar yerine oturur. Trump’ın, bu ticaret savaşlarının Türkiye açısından olumlu bir etkisi de var. Şu anda dünya ticaret büyümesi tahminleri aşağı doğru çekiliyor. Bu da petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarını aşağı doğru baskılıyor. Türkiye petrol ithal eden, emtia ithal eden bir ülke olarak bundan istifade edecek. Özellikle bunun hem rekabet gücümüze hem de dezenflasyon politikalarımıza olumlu yönde tesiri olacağını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Açılışa Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.